تخصيص 137 فدانًا من مدينة الخمائل لوزارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 66 بتاريخ 20 مارس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 891 لسنة 2018، في شأن اعتماد المخطط التفصيلي لجزء من المرحلة الرابعة بمساحة 137.51 فدان، من أرض مدينة الخمائل بمساحة 1238.7 فدان، الواقعة على الحد الشرقي لكردون مدينة 6 أكتوبر، وذلك لصالح وزارة الداخلية لإقامة مشروع سكني عمراني عليها.

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