وزير الهجرة تعزي أسر شهداء حادث نيوزيلندا: "كان لزامًا علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء أمس الثلاثاء، إلى دولة نيوزيلندا؛ لزيارة أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابي والبالغ عددهم 4 أشخاص، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

وقالت مكرم، في بيان لها منذ قليل، إن سفرها إلى نيوزيلندا أمر ضروري للوقوف إلى جانب مواطنينا المصريين وأسرهم ممن راحوا ضحية هذا الحادث الأليم.

تابعت: "كان لزاما علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم الدعم لهم، وللمصابين ومتابعة أسرهم، وللتأكيد أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج".

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وخلال تواصله مع وزيرة الهجرة، نقل السفير جريج لويس سفير نيوزيلندا في القاهرة، رسالة تعزية وتعاطف لجميع المتضررين جراء ذلك الهجوم، مؤكدا ترحيب بلاده بزيارة الوزيرة وقال: "نقدم مواساتنا لجميع الضحايا من المصريين والعرب وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

ومن جهتها، أكدت الوزيرة، للسفير النيوزلندي، تفهمها أن هذا العمل الإرهابي حالة استثنائية لن تغير جوهر ما تمثله نيوزيلندا التي رأت فيها نموذجا للتنوع والتعاطف والرحمة، فتلك القيم لن تهتز جراء هذا الهجوم، مشيدة بما تتمتع به من سمعة طيبة كدولة آمنة ومرحبة وسلمية تضم أكثر من 200 عرق.

وعلى صعيد متواصل، أعلنت وزيرة الهجرة إطلاقها لمبادرة المحبة الإنسانية والتعاون بين الجاليات، خلال زيارتها لأستراليا والمقرر لها الأسبوع المقبل أيضًا ضمن فعالية "إحياء الجذور" المخصصة في هذه النسخة للاحتفاء بالجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المتواجدة في أستراليا.