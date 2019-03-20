اجتماع موسع لوزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا برؤساء شركات توزيع كل من شركة مصر الوسطى، مصر العليا، الإسكندرية، القناة، والبحيرة، بحضور رؤساء القطاعات التجارية وعدد من قيادات القطاع؛ للوقوف على مستجدات خطط التطوير بهذه الشركات.

وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، مؤكدًا ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة بأفضل صورها.

ونوه إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مشددا خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وسرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

وشدد وزير الكهرباء أيضا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، كما أكد أهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها.

وطالب "شاكر" رؤساء الشركات بضرورة الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد أمانة تسجيلها، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، مشددا على الاهتمام بخفض الفقد الفني وكذلك الفقد التجاري ووضع الآليات الخاصة بذلك.

الجدير بالذكر أن تلك اللقاءات تأتي في إطار جهود القطاع لرفع مستوى الأداء وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية؛ حرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.