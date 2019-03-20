الخميس.. وزير الآثار يفتتح معرض "توت عنخ آمون" بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، غدا الخميس، معرض الملك توت عنخ آمون بباريس رسميا، تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، كما سيتم افتتاح المعرض للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس.

وحسب بيان وزارة الآثار اليوم، غادر العناني القاهرة، متجها إلى العاصمة الفرنسية باريس لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية بعد انتهاء مدة عرضه بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب إلى عدد من دول العالم قبل عرضها في مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير و الذي سيفتتح عام 2020.

واحتفت العاصمة الفرنسية بالملك الشاب ومقتنياته واستقبال المعرض الذي يأتي ضيفا على باريس بعد غياب 52 عاما حيث آخر معرض للملك الشاب كان عام 1967 وزاره أكثر من 1.2 مليون شخص.