كمين شبرا يضبط منتحل صفة شقيقه هرباً من أحكام قضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين شبرا العلوى بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط "طارق أ. م" 50 سنة، حال استقلاله سيارة "مقيدة باسمه"، وبسؤاله عن تحقيق الشخصية قدم بطاقة رقم قومي "باسم رجب أ. م"، وعُثر بحوزته على كارنية مُثبت به صورته.

وبالكشف الفني عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "رشوة بالبحيرة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات- سلاح ناري بالجيزة محكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات".

وكذا عدد 22 حكم حبس جزئي، مستأنف في قضايا (تبديد، استيلاء، مباني، ضرب) بإجمالي حبس أكثر من 14 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 464,750 جنيه.

وأثناء الفحص حضر "محمود إ. م"، صاحب مصنع تجميع دراجات نارية، علاء ح. ر مدير وشريك بشركة لتصنيع المواسير والحديد ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وتعرفا على المتهم المضبوط وإتهماه بالنصب لاستيلائه من الأول على مبلغ 1,500 مليون ونصف المليون جنيه بدعوى شراء كمية من حديد التسليح والاستيلاء من الثاني على مبلغ مالي 750,000 سبعمائة وخمسون ألف جنيه بدعوى شراء كمية من حديد الخردة.

وبمواجهة المتهم المضبوط بما جاء بالفحص وأقوال سالفي الذكر اعترف باحتفاظه ببطاقة رقم قومي خاصة بشقيقه رجب - بقصد انتحال شخصيته خشية ضبطه والتنفيذ عليه في القضايا المشار إليها، وأقر بوجود خلافات مالية بينه وبين سالفي الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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