ضبط 60 قضية تموينية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، حملة لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 60 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود سجل تفتيش، غلق في مواعيد العمل الرسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات،

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