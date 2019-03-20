أمن الجيزة: ضبط 54 متهمًا بالاتجار في المخدرات والسلاح في حملة أمنية مكبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 49 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم حشيش، استروكس، وأقراص مخدر.

كما تمكنت القوات من ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.