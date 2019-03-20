معهد الرعاية ينظم دورات لـ«المقبلين على الزواج»

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معهد الرعاة أحد أدوات الكنيسة التعليمية.. رئيسه الأعلى البابا تواضروس ووكيله الأنبا موسى.. يقدم دورات للمقبلين على الزواج ولخدام «ذوي الإعاقة» ومجالات أخرى

نشاط مكثف للأنبا موسى الأسقف العام للشباب، داخل معهد الرعاية التربية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشغل منصب وكيل المعهد، حيث، نظم المعهد مؤخرا دورتين تدريبيتين، الأولى للشباب المقبلين على الزواج، بعنوان «استعدوا للارتباط»، وهي دورات تدريبية، تشترط الكنيسة حصول المقبلين على الزواج عليها لإتمام مراسم الزفاف، تفاديا لمشكلات الأحوال الشخصية فيما بعد، والثانية لإعداد خدام الكنيسة الذين يخدمون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خدمة توليها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اهتماما كبيرا.

الأنبا موسى أسقف الشباب افتتح الدورة رقم 18 التي ينظمها معهد الرعاية للمقبلين على الزواج، بحضور 115 شابا وشابة من المخطوبين، وتستمر هذه الدورة حتى منتصف أبريل المقبل، وأصبحت دورات المشورة من الأمور الملزمة، التي بدونها لا يمكن إجراء مراسم الزواج بالكنيسة إلا بعد الحصول عليها مثل الكشوفات الطبية، التي

الأنبا موسى أسقف الشباب افتتح الدورة رقم 18 التي ينظمها معهد الرعاية للمقبلين على الزواج، بحضور 115 شابا وشابة من المخطوبين، وتستمر هذه الدورة حتى منتصف أبريل المقبل، وأصبحت دورات المشورة من الأمور الملزمة، التي بدونها لا يمكن إجراء مراسم الزواج بالكنيسة إلا بعد الحصول عليها مثل الكشوفات الطبية، التي تسبق الزفاف، في محاولة من الكنيسة لتوعية الشباب بمؤسسة الزواج ومسؤوليتها، على عدة مستويات تساعد كل طرف في اكتشاف نفسه واكتشاف الطرف الآخر. في افتتاح البرنامج التدريبي تحدث الأنبا موسى مع المشاركين من خلال كلمة بعنوان «خصائص الزواج المسيحي»، تلاها محاضرة للدكتور ماجد رسمي عبد الملك، بعنوان «كيفية اتخاذ القرار». وسينظم معهد الرعاية الدورة الممقبلة، بين 19 مايو و23 يونيو المقبلين، كما يتيح المعهد فرصة الاشتراك في دورات المقبلين على الزواج، لأبناء الكنيسة بالمهجر (On-line) من خلال الموقع الإلكتروني. Advertisements كما بدأت بمعهد الرعاية والتربية الدورة التدريبية الأولى لإعداد خدام، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتستمر حتى منتص أبريل المقبل، بمشاركة 150 من المهتمين بهذه الخدمة، بحضور الأنبا موسى الذي تحدث معهم حول «مجد خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة». وأضاف أن «ذوي الإعاقة يمثلون الأعضاء المجروحة في جسد السيد المسيح». بعد مكلمة الأنبا موسى كانت هناك محاضرة عن مكانة الشخص ذي الإعاقة في قلب اللـه، وأسباب الإعاقة ومهارات التواصل ولغة الإشارة، قدمتها تاسوني راعوث المتخصصة في خدمة ذوي الإعاقة. (اقرأ أيضا: في ذكرى رحيله.. وصايا البابا شنودة الأخيرة) معهد الرعاية تأسس معهد الرعاية والتربية، ومقره الكاتدرائية المرقسية، الأنبا رويس، بالعباسية، في 11 فبراير 1974م، في عهد الراحل البابا شنودة الثالث، واختار وقتها الراحل الأنبا بيمن، أسقف ملوي، كالو عميد للمعهد. في 2 ديسمبر 1993م، تـم تطـويـر المعهد، وإعـادة افتتاحـه، وكـان عميـدا لـه دكتور نبيل صبحي، بعدها تولى عمادة المعهد دكتور رسمي عبد الملك رستم، وفي 22 يناير 2009، أصدر البابا شنودة القرار البابوي رقم 8/38 لسنة 2009م، بفصل معهد الرعاية والتربية عن معهد الدراسات القبطية وتم اختيار الأنبا موسى الأسقف العام وكيلا للمعهد، وفي 13 مارس 2014م، تم تطوير المعهد وإعادة إفتتاحه بيد البابا تواضروس الثاني الرئيس الأعلى للمعهد. وقال البابا تواضروس عند إعادة افتتاحه، إن المعاهد التعليمية ومنها معهد الرعاية والتربية، تعتبر أحد أوجه أعمدة الحياة الكنسية وخدمة الكنسية بصفة عامة، وخدمة التعليم. وأضاف هو أحد أوجه نمو الكنيسة وعملها الأساسي لذلك فالتعليم هو مفتاح التغيير للحياة الأفضل، وتابع: «وأستطيع القول إن معهد الرعاية والتربية يقود نموذجا للتطوير والتحديث بالنسبة للمعاهد الأخرى مثل: معهد الدراسات القبطية، والكليات الإكليريكية»، ولفت إلى أن الإنسان عندما يكون متعلما جيدا يستطيع أن يسير فى الطريق الروحي بصورة جيدة ليس فقط مجرد معلومات في عقله ولكن أيضا في مسيرة حياته الروحية. (اقرأ أيضا: الكنيسة القبطية تحيي ذكرى استعادة الصليب من الفرس)

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