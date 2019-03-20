العبد عن تمثيل المرأة بكبار العلماء: الباب مفتوح

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رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: مقترح تمثيل المرأة بربع مقاعد هيئة كبار العلماء لم يصل للجنة حتى الآن.. وسنرجعه لأهل الاختصاص من كبار العلماء فى الحكم على المقترح

كشف الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية وشئون الأوقاف بالبرلمان، أن مشروع القانون المقدم من النائب البرلمانى محمد فؤاد، والخاص بتعديل قانون الأزهر لضمان تمثيل المرأة بربع مقاعد هيئة كبار العلماء، لم يصل إلى اللجنة الدينية حتى الآن، مؤكدا أنه طبقا للوائح فإن أى مقترح بقانون يخص الأزهر أو الأوقاف أو الإفتاء، فإنه يتعين عرضه على اللجنة الدينية لدراسته وإبداء موقف اللجنة من المقترح. وقدّم عضو مجلس النواب محمد فؤاد، تعديلا لقانون تنظيم الأزهر، ينص على ضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء.

الاقتراحات الدينية والعودة لأهل الاختصاص وأضاف رئيس اللجنة الدينية لـ"التحرير"، أنه حيال ورود المقترح للجنة خلال الساعات المقبلة، لن تبدى اللجنة رأيها النهائي حيال المقترح إلا بالرجوع لأهل الاختصاص بالأزهر الشريف، مشددا على أن هيئة كبار العلماء لها حساسية خاصة، وبالتالى يتعين على اللجنة الرجوع إليها

الاقتراحات الدينية والعودة لأهل الاختصاص وأضاف رئيس اللجنة الدينية لـ"التحرير"، أنه حيال ورود المقترح للجنة خلال الساعات المقبلة، لن تبدى اللجنة رأيها النهائي حيال المقترح إلا بالرجوع لأهل الاختصاص بالأزهر الشريف، مشددا على أن هيئة كبار العلماء لها حساسية خاصة، وبالتالى يتعين على اللجنة الرجوع إليها لمعرفة موقفه من المقترح فرأيها الأساس، وذلك حفاظا على قدسيتها وعلى دورها المجتمعي فى الداخل والخارج.. اقرأ أيضا.. حرب المقاعد في «كبار العلماء»..أزهريات: العضوية حقنا ويعود تأسيس هيئة كبار علماء الأزهر إلى عام 1911، وهي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر، في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، ثم تم حلها عام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأعيد إحياؤها عام 2012 في عهد شيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب. Advertisements وعن موقفه بصفته رئيس اللجنة الدينية من المقترح، علق العبد قائلا: فى الأمور التى تخص هيئة كبار العلماء لا ينبغي أن تقاس بمنظور سياسي بضرورة التمثيل من عدمه، فأبواب الهيئة مفتوحة للجميع، شريطة من يتوافر فيه الشروط والمؤهلات العلمية والشرعية، فالعالم ينظر للأزهر بصفة عامة، ولعضوية هيئة كبار العلماء بصفة خاصة، وبالتالى علينا جميعا أن نراعي تلك الأمور فى مقترحات القوانين التى تخص المؤسسات الدينية. وتدور اختصاصات هيئة كبار العلماء فى عدة أمور أهمها: انتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتى الجمهورية، والبت فى المسائل والقضايا الدينية والمجتمعية للمجتمع ليس بمصر فقط، بل فى ربوع العالم العربى والإسلامى، باعتبارها أعلى مرجعية سنية بالعالم الإسلامى. مسئولية كبار العلماء كبيرة مسئولية كبار العلماء كبيرة وتابع: المسائل التى تعرض على هيئة كبار العلماء، دقيقة وحساسة ومعقدة، وبالتالى فالمسئولية الملقاة على عاتق أعضاء الهيئة كبيرة، لذلك يتعين أن يكون الالتحاق بكبار العلماء مبنيا على القدرات العلمية والشرعية، وليست مجرد الدخول بقوة القانون، مطالبا سيدات الأزهر ممن ترى فى نفسها الأهلية أن تتقدمن لعضوية الهيئة، وأن اللجنة حريصة كل الحرص على دعم المرأة الأزهرية، شريطة توافر التأهيل والتحصيل الشرعى اللازم للالتحاق بالعضوية. شروط العضوية شروط العضوية ويشترط فيمن يختار عضوا بهيئة كبار العلماء، ألا تقل سنه عن خمسة وخمسين عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع، وأن يكون حائزا لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر. وأن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر، وأن لا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر. فى حالة خلو مقعد عضو الهيئة لأى سبب من الأسباب تنتخب الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.

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