شاب مخمور يتسبب في مقتل شخص وإصابة 4 بحادث تصادم

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حادث - أرشيفية
لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، اليوم الثلاثاء، بمنطقة سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الكورنيش، ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة أول الرمل وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة "لانسر" سوداء اللون" أرقام "ملاكي إسكندرية 213479"، بأخرى ملاكي ماركة "لادا حمراء اللون" أرقام "س م ن 8296" بطريق الكورنيش.
وانتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة، وتبين أن اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة "اللانسر" المدعو "أحمد م. ص." 22 عامًا، مقيم بمنطقة كليوباترا، ما جعلها تتخطى جزيرة المنتصف بطريق الكورنيش بسان ستيفانو واصطدمت بسيارة "لادا" كانت تسير في الاتجاه المقاب، وفر هاربًا وبفحص السيارة تم العثور على زجاجة
وانتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة، وتبين أن اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة "اللانسر" المدعو "أحمد م. ص." 22 عامًا، مقيم بمنطقة كليوباترا، ما جعلها تتخطى جزيرة المنتصف بطريق الكورنيش بسان ستيفانو واصطدمت بسيارة "لادا" كانت تسير في الاتجاه المقاب، وفر هاربًا وبفحص السيارة تم العثور على زجاجة خمور بداخلها، وتم إلقاء القبض على قائدها بعد التعرف على هويته.
وتسبب الحادث في مصرع مصطفى عبده حسن على ياقوت، 29 عامًا، حاصل على بكالريوس تجارة، نجل قائد السيارة اللادا، وإصابة والده المدعو "عبده"، 61 عامًا، وحسن السيد يوسف، 27 سنة، وأحمد عجمي إبراهيم، 24 عامًا، ويوسف عصام السيسي، 21 عاما.
قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت له تهمة القتل والإصابة الخطأ والقيادة تحت تأثير الخمور.
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