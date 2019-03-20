انت الان تتابع شاب مخمور يتسبب في مقتل شخص وإصابة 4 بحادث تصادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث - أرشيفية

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، اليوم الثلاثاء، بمنطقة سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الكورنيش، ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة أول الرمل وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة "لانسر" سوداء اللون" أرقام "ملاكي إسكندرية 213479"، بأخرى ملاكي ماركة "لادا حمراء اللون" أرقام "س م ن 8296" بطريق الكورنيش.

وانتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة، وتبين أن اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة "اللانسر" المدعو "أحمد م. ص." 22 عامًا، مقيم بمنطقة كليوباترا، ما جعلها تتخطى جزيرة المنتصف بطريق الكورنيش بسان ستيفانو واصطدمت بسيارة "لادا" كانت تسير في الاتجاه المقاب، وفر هاربًا وبفحص السيارة تم العثور على زجاجة

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