شكرا لقرائتكم خبر عن سومة رشوان فقدت ابنتها بعد ساعات من فوزها بالأم المثالية بدمياط: «راضية بقضاء الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت سومة زكى رشوان، الأم المثالية على مستوى محافظة دمياط، مساء الثلاثاء، خبر وفاة ابنتها سارة محمد شريف 19 سنة، والتي كانت تعاني من ضمور في المخ ومصابة بالشلل الرباعي، أثناء استعداد الأم للسفر للقاهرة لحضور برنامج تليفزيوني في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن رحلة كفاحها.

وجاء نبأ وفاة الابنة سارة بعد ساعات قليلة من إعلان فوز والدتها بلقب الأم المثالية لمحافظة دمياط، والمركز الثالث عشر على مستوى الجمهورية، وتبلغ الأم المثالية من العمر 58 عاما وهي معلمة بمدرسة العبيدية الابتدائية التابعة لادارة فارسكور التعليمية.

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وسيطرت حالة من الحزن على قرية العبيدية، التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، لوفاة سارة التي شيعت جنازتها بحضور كثيف من أهالي القرية.

وعلقت «سومة»، قائلة: «راضية بقضاء الله وقدره، الحمدلله على كل حال، وكنت أتمني أن أري ابنتي وقد شفيت من مرضها، ولكن لا اعتراض على قضاء الله، وقد اختارها الله إلى جواره».

وتحكي الأم المثالية مشوارها، قائلة: «تزوجت من رجل فاضل حاصل على دبلوم تجارة يعمل بمصنع بلاط ثم أمين مخزن بالميناء وقد أثمر هذا الزواج عن ثلاثة بنات، ولدت الابنة الأولى بخلع مفصلي بالفخذ بالحوض، ثم الابنة الثانية ثم الابنة الثالثة ولدت مصابة بضمور في خلايا المخ وشلل رباعي، وعانيت كثيرا، حيث مرت الأسرة بظروف صعبة نتيجة مرض الابنتان معا، حيث تم إجراء ما يقرب من 17 عملية جراحية للابنة الأولى لتثبيت مفصل الفخد بالحوض مما تسبب ذلك في إرهاق نفسي ومالي شديد للأسرة، وكنت أذهب في نفس الوقت مع ابنتي وهي جالسة على الكرسي المتحرك إلى الكلية حرصا على مستقبلها العلمي، إلى أن حصلت على بكالوريوس التجارة وحصلت على وظيفة بالوحدة المحلية بنظام 5% وتزوجت وأنجبت».

واصلت: «لم أنشغل عن رعاية بناتي الأخريات فقد حصلت الابنة الثانية على بكالوريوس فنون تطبيقية بامتياز وكانت من العشر الأوائل على دفعتها عينت أخصائى بهيئة قصورالثقافة، ثم تزوجت وأنجبت أيضا، أما المعاناة الكبرى لي فكانت مع الابنة الثالثة طريحة الفراش لا تتحرك إلا بمساعدة خارجية وتعانى من قرح الفراش فأضطر لتحريكها باستمرار للحفاظ على جسدها ولاتتناول أي شيء إلا شبه سائل وبنيانها كطفل قزم رغم بلوغها 19 سنة، ويساعدني في ذلك زوجي حيث يعمل بأكثر من وظيفة حتى يتمكن من مواجهة مصاريف العلاج وبذلت كل ما أستطيع لخدمة ابنتي المريضة ولكن إرادة الله وضعت نهاية لرحلتها مع المرض».