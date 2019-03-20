شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تطرح 35 «كابينة» بشاطئ ستانلي في مزايدة علنية 28 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الإسكندرية، الأربعاء، عن طرح 35 كابينة بشاطئ ستانلي بحي شرق في مزايدة علنية، يوم 28 مارس الجاري، وذلك للانتفاع لمدة 3 سنوات.

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وقال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن قيمة التأمين لكل كابينة تقدر بـ2000 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 200 جنيه قيمة كراسة الشروط.

وأوضح حجازي أن الإجراءات تتم وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، موضحا أن كراسة الشروط تباع بمقر إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة، لافتا إلى أن التأمين المؤقت يسدد نقدا أو بشيك مصرفي أو بخطاب ضمان ساري المفعول لمدة أربعة أشهر.

يشار إلى أن الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية قد نفذت مؤخرا أكبر عملية ترميم وتطوير لكبائن ستانلي البالغ عددها ٤٣٠ كابينة هي الأولي منذ إنشائها في عام 1932. وشملت عملية ترميم الكبائن هدم الأجزاء الآيلة للسقوط منها، وإصلاح شبكة الصرف الصحي بالكامل، وإنشاء دورات مياه بالطابق الأرضي، وتغيير الواجهات بشكل راعى البعد التراثي للموقع.