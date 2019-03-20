شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يكرم عدد من الأمهات والمعلمات المثاليات وأسر الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عددا من الأمهات والمعلمات المثاليات وأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم، وذلك خلال احتفال مدرسة الرسالة الخاصة بالعريش بعيد الأم.

وأكد المحافظ فضل الأم في تربية أبنائها وإنشاء جيل قادر على حمل الرسالة..معلنًا عن سعادته في تلبية دعوة مدرسة الرسالة في حضور الاحتفال، حيث أنها المرة الأولي التي يزور فيها مدرسة خاصة بشمال سيناء.

Advertisements

بدوره أكد رفعت شاكر بدوي، رئيس مجلس ادارة المدرسة، ان المدرسة تحتوي على عدد من الفصول التعليمية تضم 800 تلميذ وتلميذه، بجانب عدد من القاعات الخاصة بالانشطة.

وعلي هامش التكريم قام المحافظ بحضور طابور الصباح وتفقد معرض الرياضيات والذي يضم نماذج مجسمه ووسائل مبسطة لمساعدة المدرسين في شرح مادة الرياضيات للتلاميذ..بجانب تفقد معرض التربية الفنية واللغة العربية والذي ينظمه تلاميذ وتلميذات المدرسة.

حضر حفل التكريم كل من ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ورفعت شاكر بدوي، رئيس مجلس ادارة المدرسة وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.