شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد مترو «المرج- حلوان» يومي الجمعة والسبت.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن أول قطار من محطة المرج الجديدة سيقوم في الساعة السادسة صباحًا بدلاً من الساعة الخامسة والربع، بتأخير ٤٥ دقيقة، يومي الجمعة والسبت فقط، نظرًا لاستكمال أعمال مشروع الأزدواج للمسافة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة.

وأكد عبدالهادي، في بيان صحفي الأربعاء، انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان طوال أيام الأسبوع.