شكرا لقرائتكم خبر عن الري: خطة الدولة تركز علي ترشيد استهلاك المياه والتحول نحو الري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم محمد محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، ان إستراتيجية الدولة تعتمد بصفة أساسية على تنمية وإدارة الموارد المائية وترشيد إستهلاك مياه الري، وتطوير منظومة الري المصري للتحول نحو الإستخدام الأفضل لهذه الموارد، فضلا عن الإستفادة من الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر أو تحلية المياه الجوفية في بعض المناطق التي تتعرض فيها الموارد المائية لمعدلات أكبر من ناحية الملوحة.

وأضاف إبراهيم محمود في كلمته نيابة عن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، أمام الملتقي العلمي للتنمية المستدامة والزراعات البديلة والذي نظمته الدكتورة شكرية المراكشي رئيس شركة ايرجوت لإستصلاح الأراضي، بحضور ممثلين من المراكز البحثية الزراعية والجامعات المصرية، ان مصر تواجه تحديات في مجال الأمن الغذائي والأمن المائي بسبب زيادة الطلب على المياه، مشددا على أهمية التحول نحو التوسع في مشروعات تطوير الري من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وشدد رئيس قطاع تطوير الري على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لتنفيذ خطط مشتركة من شأنها تلبية الإحتياجات المائية بصورة تعتمد على تنفيذ برامج لترشيد إستهلاك المياه خاصة في القطاع الزراعي، مشيدا بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق هذه الأهداف، والإستفادة من التجارب الفردية لترشيد إستهلاك مياه الري التي تنفذها نماذج ناجحة من المزارعين في عدد من المحافظات ومنها نموذج للتطوير في محافظة المنوفية لإستخدام الري بالرش.