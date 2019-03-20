شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بناء مسجد جامع عوضا عن أى زاوية يتم إزالتها للصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أن أى زاوية يتم إزالتها للصالح العام كضرورة توسعة طريق أو نحوه أو كونها تحجب الرؤية فى بعض مسارات السكة الحديد مما بنى بدون أى رخص أو تصاريح، سيتم بناء مسجد جامع عوضا عنها، مضيفة أن وزاوة الأوقاف المصرية تقوم بأكبر حركة إعمار للمساجد في تاريخ مصر، إحلالا وتجديدا وصيانة وفرشا.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إنه فضلا عن عملها القائم فى إحلال وتجديد وصيانة نحو 600 مسجد في وقت واحد، سنعلن خلال أيام بالأسماء عن الإشهار العام والمحلى لإحلال وتجديد بناء 100 مسجد أخرى، فضلا عن الجهود الذاتية التى تدعمها الوزارة بقوة وتيسر إجراءاتها أمام أهل الفصل المحبين لعمارة المساجد.