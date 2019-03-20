شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أخر منتحل للمهدى المنتظر يظهر بالمهندسين ويزعم:الشيطان أصابنى بأنيميا فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع شخص لافتة، كتب عليها أنه يعانى من مرض بسبب المهدى المنتظر، وقال إن جيرانه أخبروه بأنه من نسل الرسول وأنه المهدى المنتظر.

وأكد أنه ظهر له شياطين أوقعوه فى مشكلة أنيميا دم، وأنه مصاب بمس الجن، وطالبوه بقراءة القرآن الكريم 40 مرة ليخرج الجن من جسده، اسمع الرواية بنفسك فى الفيديو التالى.