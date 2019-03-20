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جميلة العلايلى شاعرة من الزمن الجميل يحتفل بها جوجل اعرف سبب شهرتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى محرك البحث الأشهر فى العالم "جوجل" بعيد ميلاد جميلة العلايلى الـ 112، وظهر على محرك البحث صورة لجميلة العلايلى بشكل كرتونى، تمسك ريشة وتكتب.

 

وولدت جميلة العلايلى يوم 20 مارس 1907، فى المنصورة ورحلت عن عالمنا 11 أبريل 1991، وجميلة العلايلى شاعرة أبولونية، "شاعرة بمجلة أبولو"، بداياتها الأدبية والشعرية سابقة على "أبولو" ويرجع الفضل فيها إلى الأديبة مي زيادة.

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جميلة العلايلى 

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إذ استقبل الدكتور أحمد زكي أبو شادي، رائد أبولو، والدكتور إبراهيم ناجى وعلي الجندى والدكتور زكي مبارك والدكتور محمد مندور وصالح جودت وغيرهم من النقاد، شعرها استقبالا طيبا، فشجعها ذلك على الانتقال من المنصورة إلى القاهرة للإقامة الدائمة فيها بعد أن كانت زياراتها خاطفة ومحدودة وتقتصر على غشيان دار الأوبرا الملكية.

 

جميلة
جميلة العلايلى 

 

ولها عدد كبير من الدواوين، المنشورة، أبرزهم نبضات شاعرة، وصدى إيمانى، وصدى أحلامى.

العلايلى
جميلة العلايلى
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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