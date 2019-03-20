لمواجهة الانقطاعات.. الإسكان تعلن تنفيذ 5 مشروعات مياه بالجيزة قبل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بإجمالي طاقة مضافة 430 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و655 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعًا حتى نهاية يونيو المقبل؛ لحل مشكلة المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة، قبل دخول موسم الصيف.

وحسب بيان، الأربعاء، قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي: جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 210 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه الحوامدية، بطاقة 70 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة مياه أوسيم، بطاقة 60 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بتكلفة 365 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بتكلفة 710 ملايين جنيه، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع تغيير 6 طلمبات لرفع 110 م بدلاً من 75 م، بتوسعات محطة مياه إمبابة، لزيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 40 ألف م3/يوم.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي، لمياه الشرب والصرف الصحي: جارٍ تنفيذ 3 محطات لمعالجة الصرف الصحي، بإجمالي طاقة 108 آلاف م3/يوم، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعًا خلال العام الحالي 2019، وهي (محطة معالجة العياط، بطاقة تصميمة 28 ألف م3/يوم – محطة معالجة أطفيح، بطاقة تصميمة 34 ألف م3/يوم – محطة معالجة الصف، بطاقة تصميمة 46 ألف م3/يوم)، مشيراً إلى أنه من المقرر توصيل خدمات الصرف الصحى لمنطقتين ريفيتين قبل نهاية يونيو المقبل، لخدمة 156 ألف نسمة.