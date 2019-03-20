محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد: نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، "فيديو جراف" يوضح تفاصيل استلام وتفعيل شريحة الإنترنت، لطلاب الصف الأول الثانوي، الذين تسلموا جهاز "التابلت" ومعلميهم. وبدأت الوزارة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، تسليم شرائح الإنترنت للطلاب، اعتبارًا من الاثنين الماضي، وحتى غد الخميس؛ لتمكينهم من الدخول على الإنترنت والوصول لمحتوى بنك المعرفة، خارج المدرسة، بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية الذين توجد بمدارسهم بنية تحتية، كما تمكن طلاب المدارس الخاصة غير المجهزة بالبنية التكنولوجية من الدخول على الانترنت داخل المدرسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تشرح تفعيل شريحة الإنترنت لطلاب أولى ثانوي- فيديوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.