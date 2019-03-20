محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة، الساعة الـ6 صباحًا بدلًا من الخامسة والربع، بتأخير 45 دقيقة، يومي الجمعة والسبت المقبلين فقط.

وأوضح المتحدث باسم شركة المترو، في بيان، الأربعاء، أن التأخير؛ لاستكمال أعمال مشروع الازدواج للمسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة.

وشدد عبدالهادي، على انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في مواعيد بداية التشغيل طوال باقي أيام الأسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة والسبت.. المترو تعلن تأخير قطارات الخط الأول من المرج الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.