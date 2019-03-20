الأوقاف: إزالة أي زاوية للصالح العام وبناء مسجد جامع عوضا عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن أي زاوية يجرى إزالتها للصالح العام كضرورة توسعة طريق أو نحوه أو كونها تحجب الرؤية في بعض مسارات السكة الحديد مما بني بدون أي رخص أو تصاريح، يجرى بناء مسجد جامع عوضا عنها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، أنها تنفذ أكبر حركة إعمار للمساجد في تاريخ مصر، إحلالا وتجديدا وصيانة وفرشا، وفضلا عن عملها القائم في إحلال وتجديد وصيانة نحو ستمائة مسجد في وقت واحد سنعلن خلال أيام بالأسماء الإشهار العام والمحلي لإحلال وتجديد بناء مائة مسجد أخرى، فصلا عن الجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بقوة وتيسر إجراءاتها أمام أهل الفصل المحبين لعمارة المساجد .​