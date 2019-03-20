تطوير 295 مزلقانًا وعمرة للجرارات.. تفاصيل اجتماع كامل الوزير والعصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر وزارة النقل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل والتي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر.

وحسب بيان، الأربعاء، أوضح وزير النقل، أن الاجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين وإزالة المعوقات الخاصة بها للانتهاء منها وفقا للجداول الزمني.

وتابع أنه يجرى الانتهاء من الأعمال المدنية لـ295 مزلقانا مارس 2020، والانتهاء من أعمال التحكم لـ295 مزلقان يونيو 2020، والانتهاء من جميع المحطات الـ86 التي تطورها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئة السكك الحديدية في 7/5/2019، بالإضافة لإنهاء القطاع الذي تنفذه الإنتاج الحربي بطول 15 كم ضمن مشروع إنشاء ازدواج طريق "سوهاج /سوهاج الصحراوي الشرقي".

كما تباحث الجانبان حول ضرورة الانتهاء من كل الأمور الفنية الخاصة بإصلاح عدد 20 محركًا و120 موتور جر، وأوضح وزير النقل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهيئة السكك الحديدية لتدعيم قوة الجر بها مشيرا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين في هذا المجال، الأول شراء جرارات جديدة وهو ما تمثل في التعاقد على 100 جرار جديد والحصول على تمويل من بنك الإعمار وإعادة التنمية الأوربي لشرائها، والثاني يشمل إصلاح الجرارات الحالية وعمل العمرات اللازمة لها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العصار، أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع جميع الوزرات بالدولة وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيرا إلى أن الإنتاج الحربي تنفذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.