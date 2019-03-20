المتر يتجاوز 3 آلاف جنيه.. ننشر خطوات الحصول على مقبرة جاهزة بـ6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، طرح حجز 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 مترًا للمقبرة، منها 864 مقبرة لقاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، و153 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحى)، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وأعلنت الهيئة بدء تقديم كراسات الشروط من 1 أبريل حتى 30 أبريل المقبل، بجهاز مدينة 6 أكتوبر في مواعيد العمل الرسمية، ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز أيضًا.

وتقع المقابر المخصصة للحجز للمسلمين، على طريق الواحدات عند الكيلو 61 بعد مطار 6 أكتوبر.

الأسعار:

- ثمن المقبرة للمقيمين بمدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، 84 ألف و 760 جنيه.

- ثمن المقبرة للمقيمين في محافظة الجيزة وضواحيها، 127 ألف و140 جنيه.

- يتم إضافة 5 آلاف جنيه مصاريف صيانة وحراسة.

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- يتم سداد 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء.

الشروط:

- أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شركة أو مؤسسة.

- من قاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، أو محافظة الجيزة وضواحيها.

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).

- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

طريقة التخصيص:

تخصيص المقابر سيتم بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية قبل انتهاء فترة التقديم، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين.