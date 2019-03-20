محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، طرح حجز 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 مترًا للمقبرة، منها 864 مقبرة لقاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، و153 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحى)، وذلك بنظام حق الانتفاع.
وأعلنت الهيئة بدء تقديم كراسات الشروط من 1 أبريل حتى 30 أبريل المقبل، بجهاز مدينة 6 أكتوبر في مواعيد العمل الرسمية، ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز أيضًا.
وتقع المقابر المخصصة للحجز للمسلمين، على طريق الواحدات عند الكيلو 61 بعد مطار 6 أكتوبر.
الأسعار:
- ثمن المقبرة للمقيمين بمدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، 84 ألف و 760 جنيه.
- ثمن المقبرة للمقيمين في محافظة الجيزة وضواحيها، 127 ألف و140 جنيه.
- يتم إضافة 5 آلاف جنيه مصاريف صيانة وحراسة.
- يتم سداد 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء.
الشروط:
- أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شركة أو مؤسسة.
- من قاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، أو محافظة الجيزة وضواحيها.
- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).
- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.
طريقة التخصيص:
تخصيص المقابر سيتم بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية قبل انتهاء فترة التقديم، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين.
كانت هذه تفاصيل خبر المتر يتجاوز 3 آلاف جنيه.. ننشر خطوات الحصول على مقبرة جاهزة بـ6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.