أخبار مصر | ننشر جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة "مدبولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة "مدبولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تضخها لإقامة هذه المشروعات.

كما يناقش الاجتماع توصيات ملتقي الشباب العربي الإفريقي التي أطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقي الذي انعقد في محافظة أسوان، ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

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ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا، آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء؛ لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.