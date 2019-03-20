أخبار مصر | وزير النقل: الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 295 مزلقانا في مارس 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 295 مزلقانا في مارس 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر وزارة النقل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل والتي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر.

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل على أن الهدف من الاجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين الجانبين وإزالة كافة المعوقات الخاصة بها للانتهاء منها وفقا للجداول الزمني، حيث سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ295 مزلقانا مارس 2020 والانتهاء من أعمال التحكم ل295 مزلقان يونيو 2020 والانتهاء من كافة المحطات ال86 التي تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتطويرها لصالح هيئة السكك الحديدية في 752019 بالإضافة إلى نهو القطاع الذي تقوم بتنفيذه الإنتاج الحربي بطول 15 كم ضمن مشروع إنشاء ازدواج طريق " - سوهاج الصحراوي الشرقي.

كما تباحث الجانبان حول ضرورة الانتهاء من كل الأمور الفنية الخاصة بإصلاح عدد 20 محرك و120 موتور جر، حيث أوضح وزير النقل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهيئة السكك الحديدية لتدعيم قوة الجر بها، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين في هذا المجال الأول هو شراء جرارات جديدة وهو ما تمثل في التعاقد على 100 جرار جديدة والحصول على تمويل من بنك الاعمار وإعادة التنمية الأوربي لشراء 100 جرار أخرى والثاني يشمل إصلاح الجرارات الحالية وعمل العمرات اللازمة لها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العصار، أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع كافة الوزارات بالدولة وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيرا إلى أن الإنتاج الحربي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.