أخبار مصر | تغيير في مواعيد قطارات الخط الأول للمترو الجمعة والسبت المقبلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير في مواعيد قطارات الخط الأول للمترو الجمعة والسبت المقبلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إنه نظرا؛ لاستكمال أعمال مشروع الازدواج للمسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة سيتم قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة، الساعة السادسة صباحاً بدلاً من الخامسة والربع صباحا بتأخير 45 دقيقة، وذلك يومي الجمعة والسبت القادمين فقط.

وتابع المتحدث الرسمي باسم شركة المترو وفق بيان صحفي: انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى مواعيد بداية التشغيل طوال باقي أيام الأسبوع.