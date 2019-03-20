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أخبار مصر | فتح طريق العلمين الصحراوي في الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية

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فتحت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، طريق العلمين الصحراوي فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية من أعلى الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث.

 وكانت إدارة المرور قامت بإغلاق الطريق لوجود شبورة مائية وتهيب إدارة المرور بالتزام سائقى السيارات بقرار الغلق وإتباع تعليمات رجال المرور.

أون لاين أو عبر رسائل الـ SMS.. استعلم عن مخالفات المرور برقم لوحة سيارتك

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يمكنك عزيزي القارئ وأنت في منزلك، الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رسائل المحمول "SMS" أو من خلال الإنترنت (أون لاين).

قد استعانت وزارة الداخلية المصرية بهذه الخدمة لتُسهل الإجراءات على المواطنين، ويمكن أيضًا للمواطن أن يستلم شهادة لمخالفاته، بعد أن يكون قد دفع المخالفات التى كان قد ارتكبها، وسنقدم للقارئ عبر هذا المقال كل ما يتعلق بسداد فاتورة مخالفاتة للتسهيل عليه وخدمته.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

الاستعلام عبر البوابة الالكترونية عن مخالفات المرور برقم اللوحة، لقد أتاحت الحكومة المصرية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عن المخالفات التى ارتكبها سائق المركبة، واليكم الخطوات التالية للاستعلام عن المخالفات المرورية فقد كثر البحث من معظم المواطنين على كيفية معرفة المخالفات المرورية عبر رقم لوحة المرور، لتجديد الرخصة وللدخول الى خدمة البوابة الالكترونية ادخل من هنــــــــــــــا والان مع الشرح للدخول للموقع الإلكترونى.

أون لاين أو عبر رسائل الـ SMS.. استعلم عن مخالفات المرور برقم لوحة سيارتك

بعد الضغط على الرابط سيفتح الموقع لتتمكن من الاستعلام عبر البوابة الالكترونية عن مخالفات المرور، وبعدالقيام باختيار الدخول على الرابط قم الآن بالضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات، إذا كنت تريد أن تجدد الرخصة لمركبتك وبالدخول على الرابط التالي ستبداء بكتابة رقم الرخصة لمعرفة المخالفات الموقعة عليك كما هو موضح بالصورة ادناة.
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