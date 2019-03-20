أخبار مصر | فتح طريق العلمين الصحراوي في الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح طريق العلمين الصحراوي في الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتحت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، طريق العلمين الصحراوي فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية من أعلى الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث.
وكانت إدارة المرور قامت بإغلاق الطريق لوجود شبورة مائية وتهيب إدارة المرور بالتزام سائقى السيارات بقرار الغلق وإتباع تعليمات رجال المرور.
أون لاين أو عبر رسائل الـ SMS.. استعلم عن مخالفات المرور برقم لوحة سيارتك
يمكنك عزيزي القارئ وأنت في منزلك، الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق رسائل المحمول "SMS" أو من خلال الإنترنت (أون لاين).
قد استعانت وزارة الداخلية المصرية بهذه الخدمة لتُسهل الإجراءات على المواطنين، ويمكن أيضًا للمواطن أن يستلم شهادة لمخالفاته، بعد أن يكون قد دفع المخالفات التى كان قد ارتكبها، وسنقدم للقارئ عبر هذا المقال كل ما يتعلق بسداد فاتورة مخالفاتة للتسهيل عليه وخدمته.
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة
أون لاين أو عبر رسائل الـ SMS.. استعلم عن مخالفات المرور برقم لوحة سيارتك