أخبار مصر | محاكمات اليوم.. نظر "الاتجار بالبشر" واستكمال خلية "ولاية سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمات اليوم.. نظر "الاتجار بالبشر" واستكمال خلية "ولاية سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة الجنايات، جلسة محاكمة تشكيل إجرامي تخصص في الاتجار في البشر، والجريمة المنظمة؛ بهدف تحقيق مكاسب مالية.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية ولاية سيناء).

كما تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في قضية محاكمة متهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء.