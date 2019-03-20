"العمل على قدم وساق".. كيف تستعد الأهرامات لاستقبال قرعة أمم أفريقيا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:

تصويرـ هاني رجب:

تستعد منطقة أهرامات الجيزة، لاستقبال قرعة كأس بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة لها يوم 12 أبريل المقبل، بجوار تمثال أبوالهول، بحضور العديد من الوفود الأفريقية والدولية المشاركة في الحدث.

ورصدت عدسة الخليج 365، الاستعدادات التي تجرى في المنطقة من تجهيز المطاعم وتحديث الإضاءة الداخلية والخارجية وإنارة الأعمدة وتجهيز الباركات لركن السيارات ودورات المياه وتأهيل الطرق المؤدية إلى المنطقة خاصة منطقة مسرح الصوت والضوء، بجانب العمل على نظافة المكان ذاته وتأهيل كافة المرافق به استعداد لاستقبال الضيوف.

كما شملت الاستعدادت، تجميل الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة النظافة والتجميل والمساحات الخضراء بالطرق الرئيسية، وإزالة المخلفات، بجانب تطوير شارع الأهرام بالكامل، وترميم الأرصفة ودهان البلدورات، ووضع لافتات الترحيب بالزوار.

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وقال أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، إن منطقة آثار الهرم مجهزة لاستقبال جميع المشاركين في حفل إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية وذلك بتنظيم عمليات الدخول والخروج بشكل ميسر، لافتًا إلى تجهيز الباركات لاستيعاب سيارات المشاركين، بجانب المساحة الكبيرة أمام أبوالهول ومكان للصوت والضوء أيضا.

ونوه محيي الدين في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه تم تحديد مسرح الصوت والضوء وباحة أبوالهول "الساحة الأمامية مباشرة" لإجراء القرعة، حيث تعمل الآثار تعمل على مدار الساعة لتجهيز المكان المقرر إقامة القرعة فيه بجانب تأهيل الطرق والباركات والإضاءة، بجانب مشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية في إنجاح هذا الحدث المهم.

وأكد أن إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، يعتبر حدثًا مهمًا للغاية ويساعد على تنشيط السياحة المصرية، بجانب بث رسالة إيجابية للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الكبيرة وأنها رائدة لقارة أفريقيا ودرجة الأمان عالية للغاية في منطقة آثار الهرم.

وعلى صعيد الأوضاع في مسرح الصوت والضوء، أكد سامح سعد، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أن الاستعدادات لتجهيز المنطقة والمسرح لإجراء القرعة الشهر المقبل تجرى على قدم وساق، والجميع يعمل يدا واحدة لإخراج هذا الحدث في أبهى صورة الممكنة.

وقال سعد في تصريحات خاصة، إن هناك أعمالا تجرى في المنطقة من الناحية الأمنية والإضاءة وتأهيل الطرق المؤدية إلى المنطقة بجانب تطوير وتنظيف الشوارع بهدف إخراج الحدث في أحلى صورة ممكنة كون البطولة هدف قومي، موضحًا أن الحدث في ذاته مهم وسيساعد كثيرًا على تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومنطقة الأهرامات على أتم الاستعدادات لأي حدث يجري على أرض مصر.