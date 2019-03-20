انت الان تتابع تعديل الدستور.. انطلاق أولى جلسات الاستماع غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، غدا الأربعاء، بقاعة الشورى سابقا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ومن المقرر أن يرأس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الاجتماعات، بعدما وافق 485 نائبا، في فبراير الماضي، على تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات الدستورية، وقال عبد العال، عقب انتهاء تصويت النواب على تقرير اللجنة نداءً بالاسم، إن الأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية قد تحققت.

وأوضح عبد العال، عقب التصويت أن «المجلس نظر على مدار 3 جلسات متتابعة، تقرير اللجنة العامة عن الطلب المقدم من 155 عضوان أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور». وأضاف: «تحدث في هذا التقرير في الجلسة الأولى 51 عضوا، وفي الثانية 66 عضوا، وفي الثالثة 104 أعضاء، وبذلك يصبح

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