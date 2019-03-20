شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: بناء مسجد جامع عوضًا عن كل زاوية تزال للصالح العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت وزارة الأوقاف أن أي زاوية يتم إزالتها للصالح العام كضرورة توسعة طريق أو نحوه أو كونها تحجب الرؤية في بعض مسارات السكة الحديد مما بني دون أي رخص أو تصاريح، سيتم بناء مسجد جامع عوضا عنها. وأوضحت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أنها تقوم بأكبر حركة إعمار للمساجد في تاريخ مصر، إحلالا وتجديدا وصيانة وفرشا، فضلا عن عملها القائم في إحلال وتجديد وصيانة نحو 600 مسجد في وقت واحد وسنعلن خلال أيام بالأسماء عن الإشهار العام والمحلي لإحلال وتجديد بناء مائة مسجد آخر، فضلا عن الجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بقوة وتيسر إجراءاتها أمام أهل الفصل المحبين لعمارة المساجد.

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