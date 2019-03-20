شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. «النواب» يبدأ جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، رئيس المجلس، أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى «سابقا».

يتوجه وفد يمثل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المحكمة، إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

يفتتح معرض القاهرة الدولي في دورته الـ 52 التي تستمر حتى 29 مارس الجاري بمشاركة حوالي 300 شركة محلية وأجنبية من 6 دول هي الكويت والسودان وأوغندا وغانا وبوركينا فاسو وكينيا ويضم المعرض منتجات ومعروضات في مجالات الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد والصناعات الكيماوية والأجهزة والأدوات المنزلية والصناعات الحرفية واليدوية .

يكرم محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، الأمهات المثاليات على مستوي المحافظة، وذلك في حفل تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، ويتضمن الحفل توزيع شهادات تقدير وجوائز عينية على الأمهات المثاليات.

تقيم الهيئة الوطنية للإعلام احتفالية بمناسبة عيد الأسرة لعام 2019 لتكريم العاملين بها من الآباء والأمهات، تحت رعاية رئيس الهيئة بقاعة الاحتفالات بمبنى ماسبيرو، تقديرا وتكريما للآباء والأمهات الذين قدموا الجهد والتضحيات من أجل أبنائهم.

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يفتتح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، فعاليات مؤتمر (تمكين المرأة)، في إطار تنفيذ الأكاديمية مبادرة تعزيز إمكانات ودور المرأة المصرية في مجال التنمية التكنولوجيا وريادة الأعمال (Women-UP)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية التكنولوجية والاقتصادية، من خلال إتاحة فرص تنموية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات، وبدعم قدرات صاحبات تلك المشروعات .

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بأحد فنادق القاهرة، قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا التي يشارك فيها فريق النادي الأهلي وكأس الكونفدرالية التي يشارك بها فريق نادي الزمالك.

ينطلق معسكر منتخب الشباب لكرة القدم «مواليد 2001» في القاهرة؛ استعدادًا لدورة منتخبات شمال أفريقيا الودية والتي ستنطلق يوم 6 أبريل المقبل في الإسكندرية، على أن يستمر المعسكر لنهاية شهر مارس في القاهرة، ثم ينتقل للإسكندرية أول أبريل؛ استعدادًا لخوض مباريات البطولة.

ينظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الملتقي العربي الإفريقي لفنون ورياضات ذوي القدرات الخاصة «هدف واحد.. حلم واحد»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى السابع والعشرين من مارس الجاري حيث يقام حفل الافتتاح على مسرح الجلاء.

تنطلق البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري الـ21 لكرة اليدبالكويت، بمشاركة 13 فريقا؛ وذلك حتى الثاني من أبريل المقبل.

يفتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بإمارة الشارقة بالإمارات تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» ويستمر يومين، بمشاركة نحو 70 ممارساً وخبيراً في الاتصال من الدول العربية والأجنبية، ويتضمن المنتدي 37 جلسة حوارية وملهمة، وسلسلة من ورش العمل والملتقيات التفاعلية.