شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الزراعة» و«الري» لحصر وميكنة الحيازة عبر «كارت الفلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المهندس علي عبدالمجيد منوفي، رئيس الهيئة العامة للمساحة، ممثلا لوزارة الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبسي إبراهيم، المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، بروتوكول تعاون لحصر وميكنة الحيازة الزراعية، بتكلفة 10 ملايين جنيه «دفعة تعاقد».

يهدف البروتوكول إلى تفعيل ما يعرف بالكارت الذكي «كارت الفلاح» ليستفيد الفلاح من مميزات الرقمية وقواعد البيانات والتحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي حتى يحصل الفلاحون على مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر دون دخول الوسطاء.

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وأكد رئيس هيئة المساحة أن البروتوكول يؤكد جهود الدولة وحرصها الدؤوب من أجل وصول الدعم إلى جموع الفلاحين بدء من تحديد المساحات الزراعية لكل محصول ووصول المخصصات والمستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات لكل فلاح دون وساطة المستغلين من التجار، وصرف المستحقات المالية على وجه السرعة بعد تسويق المحاصيل وتقديم خدمة الإرشاد الزراعي وخلافه من الخدمات الزراعية.

وأشار إلى أنه من المقرر تسليم الكارت الذكي إلى الفلاحين أصحاب الحيازة الزراعية في محافظتي بورسعيد والغربية فقط كمرحلة أولى خلال 6 أشهر.

من جهته، قال الدكتور رجب عبسي إنه من المقرر تعميم هذه المنظومة على مراحل لاحقة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن وجود قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتطوير بطاقة الحيازة سوف يسهم في تبسيط دورات العمل والإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان التوزيع العادل للمقررات السمادية على المستوى القومي، إضافة إلى سهولة تبادل وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازة الزراعية ورصد التعديات سواء بالبناء على الزمام المنزرع أو تلك الأراضي التي تم تغيير نشاط استخدامها أو الأراضي المغتصبة من أملاك الدولة خارج الزمام.

يتضمن البروتوكول قيام هيئة المساحة بإنتاج الخريطة الرقمية للحيازة الزراعية لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الاستعانة بالتصوير الجوي طبقا لنطاق أعمال المشروع «ترسيم الحيازة الزراعية وبالاعتماد على بيانات السجل العيني الزراعي وتقنيات التصوير الجوي» من خلال إنتاج الخرائط العمودية المصورة Orthophoto من التصوير الجوي مع اعتبار الحدود الإدارية للمراكز والقرى للمحافظات التي شملها المشروع القومى لميكنة السجل العينى الزراعى هي الأساس في رسم الحيازات الزراعية، فضلا عن إنتاج خرائط الحيازة الزراعية، والتي تعتمد على استخدام الخرائط المصورة العمودية المنتجة من الصور الجوية الحديثة ذات دقة تتراوح من 20 – 25 سم، وهي مصدر بيانات مناسب لإنتاج بيانات الحيازة الزراعية، علاوة على رسم حدود الحيازات من واقع الخرائط العمودية المصورة وحساب المسطحات.