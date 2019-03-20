شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق العلمين الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، طريق العلمين الصحراوى من الاتجاهين بسبب ظهور شبورة كثيفة بنطاق مطروح، وانعدام الرؤية منعا للحوادث على الطريق.
وتهيب إدارة المرور الالتزام بالغلق من كافة السائقين لحين وضوح الرؤية مرة أخرى، تحسبا لوقوع اى حوادث مرورية، وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية.
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