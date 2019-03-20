شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح طبيعة التصحيح الإلكترونى: مافيا الدروس تروج كلامًا غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن طبيعة التصحيح الإلكترونى، قائلاً: ذهبت صباح أمس فى زيارة مفاجئة إلى إحدى مدارس العجوزة الثانوية كى نختبر الشبكات ونظام الامتحان الإلكترونى على الطبيعة، وأمضيت قرابة الساعتين مع طالبات الأول الثانوى وهالنى ما يعتقدونه من أفكار مغلوطة ثم رأيت لاحقًا ما يروجه البعض (المجهول الهوية) على مواقع التواصل والذى أرفق صورة منه هنا لنطلع عليه معًا!

وتابع الوزير: من الضرورى أن أوضح أنه لا أساس لهذا الكلام من الصحة من قريب أو بعيد، والغريب أن من كتبه لم يرَ أو يعلم شيئًا عن نظام التصحيح الإلكترونى الذى نعمل عليه منذ عامين كاملين!

وأضاف الوزير عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": دعونى أقول بوضوح:

1- هذا الكلام كذب كبير وإرهاب للطلاب بلا سند أو دليل من أى نوع ونظام التصحيح لا يوجد على التابلت وكل ما يتضمنه هذا البوست ما هو إلا عبث كبير ولا علاقة له بنظام التصحيح الجديد على الإطلاق.

2- سوف نرى جميعًا نظام التصحيح الإلكترونى الرائع المعمول به فى أرقى مدارس وجامعات العالم فى الامتحان الاسترشادى القادم يوم ٢٤ مارس.

3- نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية.

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4- نظام التطوير فى المرحلة الثانوية مدروس من قبل علماء من مصر ومن حول العالم ومن مؤسسات دولية كبرى.

5- الصف الأول الثانوى عام نجاح ورسوب كما ذكرنا مرارا وتكرارا ولا تغيير فى هذا.

6- امتحان يناير الماضى والامتحان القادم فى مارس لا علاقة لهم بالنجاح والرسوب أما امتحانات نهاية الترم الثانى ستمنح فرصتين فى كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق اكثر من ٥٠٪؜؜ للتقدم إلى الثانى الثانوى.

7- الصف الثانى الثانوى ليس ولن يكون تجريبيًا وسوف تستخدم درجاته مع الثالث الثانوى لحساب المجموع المؤدى لدخول الجامعة ولا رجعة فى هذا.

وتابع وزير التعليم: أرجو من الطلاب الأعزاء وأولياء أمورهم ألا يتناقلوا معلومات بلا مصدر معلوم أو دليل وأن يحرصوا على السؤال عن صاحب الخبر وعن دليله على ما يقول، مشددًا: كفانا إثارة للبلبلة وكفانا أن "نشير" مثل هذه الأخبار لأننا نشارك هكذا فى صناعة البلبلة وخدمة أصحاب المصالح.. تحققوا مما تنشروا يرحمكم الله .

واختتم الوزير قائلاً: إننا ماضون على طريق تطوير التعليم من أجل أبنائنا جميعًا ولو كره الكارهون لنهضة ورفعة مصرنا الجميلة.

ما يروجه البعض (المجهول الهوية) على مواقع التواصل