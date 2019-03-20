الشتاء ينتهي اليوم.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتضمن توقعاتها بشأن درجات الحرارة خلال الـ 3 أيام المُقبلة.

وقالت الهيئة، إن طقس اليوم الأربعاء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوبها نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 الصغرى 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 الصغرى 12

الوجه البحري والقاهرة العظمى 25 الصغرى 13

جنوب سيناء والغردقة العظمى 28 الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 27 الصغرى 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 32 الصغرى 15

غدًا الخميس

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على لوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة، أن الرؤية في الشبورة المائية تقل صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقبل:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 الصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 21 الصغرى 13

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الوجه البحري والقاهرة العظمى 25 الصغرى 13

جنوب سيناء والغردقة العظمى 27 الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 28 الصغرى 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 33 الصغرى 15

الجمعة المقبل

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم الجمعة المقبل، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة، أن الرؤية في الشبورة المائية تقل صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى إضطراب الملاحه البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة المقبل:

السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 الصغرى 13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 21 الصغرى 13

الوجه البحري والقاهرة العظمى 25 الصغرى 14

جنوب سيناء والغردقة العظمى 28 الصغرى 15

شمال الصعيد العظمى 30 الصغرى 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 33 الصغرى 15

وكان معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أشار إلى انتهاء فصل الشتاء اليوم الأربعاء فلكيًا بمصر والدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بعد 88 يوما، هي عمر الفصل البارد.

وأكد المعمل، أن لحظة الاعتدال الربيعي تحل في الحادية عشرة مساءً و٥٨ دقيقة، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، لافتًا إلى أن مدة فصل الربيع للعام الحالي 2019 سيكون ٩٢ يومًا، ١٧ ساعة، و٥٦ دقيقة.​