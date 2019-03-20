باقي 3 أيام.. 34 معلومة عن أول امتحان إلكتروني لطلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تستعد وزارة التربية والتعليم، لعقد الامتحان الإلكتروني الأول، لطلاب الصف الأول الثانوي، التي تنطلق الأحد المقبل الموافق 24 مارس 2019، في إطار التدريب على نظام التقويم الجديد.

يأتي هذا في إطار تطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية، والذي يعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا خلال المرحلة الثانوي، بمعدل 4 امتحانات خلال العام.

وفي السطور التالية يرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الامتحان الإلكتروني الأول: أداءه، تصحيحه، وإعلان نتائجه، بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة دينا برعي، مستشار الوزير للتقويم والامتحانات، كالآتي:

- يجرى إلكترونيًا من خلال "التابلت" المُسلم للطلاب.

-يبدأ 24 مارس وينتهي 4 أبريل.

- الامتحان يأتي فيما درسه الطالب بداية من الفصل الدراسي الثاني.

- يهدف إلى تدريب الطلاب ولا يترتب عليه النجاح أو الرسوب.

-الأسئلة وضعها المركز القومي للامتحانات.

-الأسئلة تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا وليس الحفظ والاستظهار.

-تبدأ جميع الامتحانات في التاسعة صباحًا.

-يؤديه طلاب المدارس الحكومية والخاصة فقط.

-طلاب الخدمات والسجون والمنازل لن يؤدوا الامتحان.

-طلاب الدمج لهم مواصفات امتحان خاصة بهم ولن يؤدوا امتحان مارس.

-ترفع الوزارة الامتحانات عبر موقعها الإلكتروني، ليطلع عليها طلاب الخدمات والسجون والمنازل.

-يعقد خلال اليوم الدراسي، وتستكمل الحصص المقررة على الطلاب بشكل طبيعي بعد الامتحان.

-يجرى الامتحان داخل الفصل.

-يجلس الطلاب بطريقة تصاعدية فقًا للرقم المسلسل لـ"التابلت" أو كود الطالب.

-موقع الامتحان يغلق إلكترونيًا بعد انتهاء زمن الإجابة المحدد.

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-يمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو كاميرات التصوير داخل اللجان.

-يطبق على الطالب الذي يصطحب هاتفه قانون مكافحة الغش.

-يسمح للطلاب اصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة بحالته التي عليها أيًا كانت.

-يجري توزيع شريحة انترنت على الطلاب "Data"، للدخول على موقع الامتحان بالمدارس التي لا يوجد بها بنية تحتية.

-المدارس التي بها بنية تحتية يدخل طلابها على موقع الامتحان من خلال Wi-Fi، ويستخدمون الشريحة للوصول للانترنت خارج المدرسة.

-الشريحة بها باقة استهلاكها 1 جيجا مجانًا، وثمن كل جيجا إضافية 5 جنيهات.

-الشريحة مقدمة من الشركة المصرية للاتصالات.

- في حال حدوث أي مشكلة تقنية أثناء الامتحان يستدعى مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة للتعامل معها فورًا.

- الامتحان لن يسرب لأنه يخرج من بنك الأسئلة إلى جهاز الطالب مباشرة في وقت الامتحان.

- لن يتضمن أسئلة اختيارية فقط وهناك كتابة إنشائية، رسم، إجابات صوتية، وغير ذلك من خلال "التابلت".

-الامتحان متصل بجهاز الطالب ولا يستطيع الطالب إرساله لأي شخص للإجابة عليه.

-عند انتهاء الطالب من الإجابة يضغط على Submit، لتشفر الإجابات ويعود الامتحان وإجاباته للنظام مرة أخرى.

- التصحيح إلكتروني.

-يتولى النظام الإلكتروني توزيع الأسئلة على المعلمين في أماكن متباعدة للتصحيح.

- أسئلة الاختيار من متعدد والصواب والخطأ تصحح إلكترونيًا.

-الأسئلة المقالية ترسل لاثنين من المعلمين في مكانين متباعدين، دون الاطلاع على بيانات الطالب.

-في حالة اختلاف الدرجات المقدرة من المعلمين تحستب الدرجة الأعلى للطالب أو يرسل السؤال لمعلم ثالث للفصل بينهما.

-النتيجة تعلن للطالب على جهاز "التابلت" الخاص به.

- تصميم الامتحان والتصحيح وإعلان النتيجة يجري بشكل إلكتروني تمامًا ولا تدخل لعنصر بشري.