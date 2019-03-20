استعداد الحكومة لتوفير سلع رمضان وأحداث الجزائر.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت قضايا الشؤون المحلية والعالمية عناوين واهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء ، وجاء في مقدمة الشؤون المحلية جهود الحكومة في توفير السلع بأسعار مخفضة قبيل شهر رمضان وتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وبين جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لزيادة المعروض من السلع ، بينما جاء في مقدمة الشؤون العربية والعالمية تطورات الأوضاع بالجزائر في ضوء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "جهود حكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى رمضان"، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث، أمس، استعدادات الحكومة لشهر رمضان، مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا ضرورة توافر السلع الأساسية والرقابة المستمرة بالأسواق. ووجه بسرعة تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لزيادة السلع المعروضة، خاصة الأسماك واللحوم والخضراوات.

وطالب رئيس الوزراء بزيادة أسواق الجملة، للإسهام في تخفيض الأسعار للمستهلكين.

وأوضحت الصحيفة أن الدكتور مصيلحي استعرض محاور عمل الوزارة، استعدادا للشهر الكريم، منوها ببدء ترتيبات معارض «أهلا رمضان»، في كل المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية، وشدد علي توافر الاحتياطي الإستراتيجي من جميع السلع، لافتا إلي تشكيل لجان من الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ للمرور علي الأسواق وضبط الأسعار.

ونقلت "الأهرام" عن مصيلحي قوله إنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، مؤكدا سعي الدولة لاستكمال تنفيذ برامج حماية حقوق المستهلك، وتنظيم الأسواق، بما يلبي طموحات المواطنين ويحفظ صحتهم وسلامتهم.

في سياق آخر، أكد مدبولي - خلال اجتماعه أمس مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة - ضرورة اتخاذ إجراءات فورية؛ لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس «سي»، وإجراء الفحص والعلاج للإخوة اللاجئين بمصر، بناء علي تكليفات الرئيس، في ختام أعمال ملتقي الشباب العربي والإفريقي بأسوان.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قوله إن الوزيرة أكدت أن الفحص يستهدف ٧ ملايين من ضيوف مصر المقيمين فيها ، لافتة إلي أنه يجري التواصل مع سفارات دولهم، لإبلاغهم بالمستشفيات التي سيتم الفحص بها. واستعرضت زايد خطط الوزارة لإرسال قوافل علاجية إلي الدول الإفريقية.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلي أن الدكتور مدبولي، استقبل أمس، كونستانتين نوسكوف، وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وقال مدبولي - خلال اللقاء -إن مصر تخطو خطوات مهمة في مجال الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات والتحول الرقمي، موضحا أن هذا سوف يتزايد مع انتقال المصالح الحكومية إلي العاصمة الإدارية الجديدة، بما تمتلكه من بنية حديثة ومتطورة.

وأضاف أن ذلك مجال خصب للتعاون بين مصر وروسيا، داعيا للاستفادة بالخبرة الروسية في أمن شبكات المعلومات، والذكاء الاصطناعي «الثورة الصناعية الرابعة»، وأعرب عن تقديره تنامي علاقات التعاون بين الدولتين في جميع المجالات.

من جانبه، رحب الوزير الروسي بالتعاون مع مصر في تكنولوجيا الاتصالات وأمن الشبكات، كذلك الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية، وأوضح أنه اصطحب معه ممثلي ١٢ شركة روسية للتكنولوجيا، مبديا تطلعه لزيادة الاستثمارات الروسية في هذا المجال. وقال الدكتور عمرو طلعت إنه اتفق مع الجانب الروسي علي التعاون المشترك في إفريقيا.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس تبدأ اليوم، عقد أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، بحضور العديد من فقهاء الدستور، وأساتذة القانون.

وأوضحت الصحيفة أن التعديلات المقترحة والمقدمة من 155 عضوا من نواب البرلمان، تتضمن تعديل المادة «102» ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وأن تكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، وتعديل المادة «140» بهدف زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، ويبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى ، كما تضمنت تعديل المادة «160»، لاستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

وتضمنت التعديلات المقترحة، المادة «185»، بهدف إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة «190» بحيث تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، وتعديل المادة "189" لتوحيد آلية إجرائية لاختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعل، وكذلك تعديل المادتين «234و244» لإضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب، والأقباط، والمصريين بالخارج، والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

عربيا ، وعن الوضع في الجزائر، ذكرت صحيفة الأهرام" أن المعارضة الجزائرية - "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير" التي تم تشكيلها أمس الأول – دعت الجيش الجزائري إلى الانحياز لخيارات الشعب وحسم الأمر.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة المعارضة، التي تضم زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء، طالبت الرئيس بوتفليقة بالتنحي في نهاية ولايته 28 من الشهر المقبل وإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير خاجية الجزائر رمضان لعمامرة قال إن الرئيس عبدالعزيز بوتفلقية وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب، مضيفا أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي ستشرف علي الانتخابات الرئاسية .

وتحت عنوان "نيوزيلندا تدفن ضحايا المذبحة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن نيوزيلندا بدأت أمس التحضير لدفن الضحايا الخمسين الذين سقطوا في الهجوم علي المسجدين في مدينة كرايست تشيرش. وذلك بعد أيام من حالة الحزن الشديد علي مقتلهم علي يد إرهابي استرالي.

Advertisements

وأضافات الصحيفة أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن وعدت أمس بأن لا تلفظ أبداً اسم مرتكب المجزرة مؤكدة أنه سيحاكم بأقصي درجات الحزم.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن آرديرن قالت، خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان وافتتحتها بتحية "السلام عليكم" التي نطقتها باللغة العربية، إن منفذ المجزرة سيواجه كل قوة القانون في نيوزيلندا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في لقطة إنسانية رُفع الأذان أمس في جامعة كانتربري بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا ووقف طلابها تعاطفا مع ذوي ضحايا مجزرة المسجدين التي سقط فيها 50 مصليا.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "28 مارس .. آخر مهلة لاستمارات الثانوية" أنه تحدد 28 مارس الحالي آخر موعد لتحرير استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأشارت إلى أن عدد الطلاب الذين حرروا الاستمارات بلغ حتي الآن 700 ألف طالب وطالبة معظمهم في الشعبة الأدبية بلغت نسبتهم حوالي 40% من أعداد المتقدمين.

وأضافت "الجمهورية" أن الطالب يؤدي الامتحان في ثلاث مواد عامة تضاف إلي المجموع وهي اللغة العربية واللغتين الأجنبيتين الأولي والثانية بالإضافة إلي المواد التخصصية .. مشيرة إلى أن الاستمارة تتضمن جزءاً خاصاً لطلاب اللغات لتحديد المواد الراغبين في أداء الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولي التي يدرسونها.

وفيما يتعلق بالطلاب الراسبين من العام الماضي فإنهم ملتزمون بتحرير إقرار باقتصار دخولهم الامتحان علي المواد التي رسبوا فيها فقط علي أن يتم إلغاء الامتحان لهم إذا ثبت نجاحهم في أي مادة حاولوا أداءها مرة أخري مع احتساب الدرجات الفعلية التي يحصلون عليها.

وتتضمن الاستمارة جزءاً خاصاً بالتعليمات الواجب الالتزام بها خلال فترة الامتحان ولابد للطالب من الاطلاع عليها.

وفي شأن محلي آخر ، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن د.هالة زايد وزيرة الصحة أطلقت أمس المرحلة الثانية في حملة القضاء علي الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، التي تستمر حتي 28 مارس، وتستهدف 4 ملايين و73 ألف طالب في 11 محافظة، وخلال إعلانها عن انطلاق الحملة في مدرسة قصر العيني الرسمية.

وأكدت الوزيرة أن المبادرات التي تطلقها الوزارة لطلبة المدارس تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة الأطفال، وأوضحت أن المرحلة الثانية تشمل محافظات: القاهرة، السويس، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر وشمال سيناء، مضيفة أن الإصابة بهذه الطفيليات تكون أكثر انتشارا بين الأطفال من عمر 6 إلي 12 سنة.

وعلي صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان ، وفي ضوء اجتماعات اللجنة المشتركة في مسقط ، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن سامح شكري وزير الخارجية بحث - خلال لقائه مع أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس - سبل تعزيز التعاون مع سلطنة عمان في كافة المجالات ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن اللقاء شهد متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي مسقط العام الماضي ولقاء المودة الذي جمعه مع السلطان قابوس بن سعيد، وذلك من أجل تحديد آليات لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

من جانبهم أكد ممثلو الشركات العمانية، المكانة التي تحظي بها مصر قيادة وشعبا لدي السلطنة، باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وحرصهم علي زيادة استثماراتهم في مصر، وأشادوا بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار، التقت عبد السلام المرشدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي بسلطنة عمان.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر علي تعزيز العلاقات الاستثمارية مع سلطنة عمان، خاصة الاستثمارات والمشروعات المشتركة في ظل تحسن مناخ الاستثمار، وتوفير ما يحتاجه المستثمر المحلي والأجنبي، وتوفير البنية التحتية من الطاقة والمياه والكهرباء والطرق، وتحديث الأطر التشريعية المناسبة للاستثمار من خلال إقرار القوانين الجاذبة وتوفير حوافز للمستثمرين.

وعرضت الوزيرة، مزايا وحوافز قانون الاستثمار والميزة التنافسية للاستثمار بها، وما تتضمنه خريطة مصر الاستثمارية من فرص في قطاعات الزراعة والصناعة والمشروعات الكبري، مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وأكد عبد السلام المرشدي، رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في مصر، حيث يتم حاليا دراسة الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة خاصة الصناعات الغذائية والأدوية، مشيرا إلي أن وفدا من الصندوق سيزور مصر قريبا لبحث الاستثمار في مشروعات مشتركة، حيث يتميز السوق المصري بجاذبيته للاستثمار ويزخر بالفرص.