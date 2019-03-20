الأوقاف:أي زاوية يتم إزالتها للصالح العام يُبنى مسجدًا عوضا عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الأوقاف أن أي زاوية يتم إزالتها للصالح العام كضرورة توسعة طريق أو نحوه أو كونها تحجب الرؤية في بعض مسارات السكة الحديد مما بني بدون أي رخص أو تصاريح، سيتم بناء مسجد جامع عوضا عنها .

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تقوم بأكبر حركة إعمار للمساجد في تاريخ مصر، إحلالا وتجديدا وصيانة وفرشا، فضلا عن عملها القائم في إحلال وتجديد وصيانة نحو 600 مسجد في وقت واحد وسنعلن خلال أيام بالأسماء عن الإشهار العام والمحلي لإحلال وتجديد بناء مائة مسجد آخر، فضلا عن الجهود الذاتية التى تدعمها الوزارة بقوة وتيسر إجراءاتها أمام أهل الفصل المحبين لعمارة المساجد.