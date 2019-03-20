حدث ليلًا| الداخلية تكشف تفاصيل "مذبحة أوسيم".. ووزير التعليم يوجه رسالة للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل إمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

وزير التعليم يتحدى "مافيا" الدروس الخصوصية ويوجه رسالة للطلاب

نشر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مقتطفات من منشورات بالمجموعات المناهضة لنظام التعليم الجديد، والتي تروج لأخطاء في التابلت ستؤدي لرسوب الطلاب، نافيًا ما يتم ترديده، وأكد أن الوزارة ماضية في طريقها الإصلاحي للمنظومة.

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الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار في أوسيم

أصدرت وزارة الداخلية بيانا جديدا حول ملابسات إطلاق النار العشوائي الذي وقعت في مركز أوسيم في محافظة الجيزة.

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مصدر: ارتفاع قتلى حادث أوسيم لـ 5 حالات بعد وفاة سيدة

قال مصدر أمني مسؤول إن عدد قتلى حادث إطلاق النار العشوائي الذي نفذه عامل بمركز أوسيم، الثلاثاء، ارتفع لـ5 حالات بالإضافة إلى المتهم.

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معتز عبدالفتاح: التعديلات الدستورية تضع حدًّا للمتاجرة بالدين.. والسيسي يصلح أخطاء سابقيه

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرؤساء السابقين حاولوا استرضاء الشعب على حساب مصلحته.

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خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار يمكن أن يصل إلى 6 جنيهات في هذه الحالات

أعرب الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن سعادته بما حدث في مختلف القطاعات من كهرباء وطرق وغيرهما، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات في مسألة ترتيب الأولويات بالنسبة إلى الإنفاق الحكومي.

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مستشار المفتي يرد على شبهة بدعية الاحتفال بعيد الأم

قال الدكتور مجدي عاشور - المستشار العلمى للمفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - إن تخصيص يوم للاحتفال بالأم وهي مناسبة اجتماعية لا تمس للعبادات بشيء من قريب ولا من بعيد فهذا أمر جائز ولا شيء فيه.

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مكرم محمد أحمد عن "لائحة الجزاءات": الانتقادات "جعجعة أونطة".. ولن نتراجع

انتقد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هجوم أعضاء بمجلسي نقابة الصحفيين والإعلاميين على لائحة جزاءات المجلس بعد إقرارها رسمياً، واصفًا ذلك بـ"محاولات تشويه".

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أستراليا تراجع إرشادات السفر إلى تركيا بعد تصريحات "مسيئة" لأردوغان

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده تراجع إرشادات السفر إلى تركيا عقب تصريحات "مسيئة" من جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

استشهد شابان فلسطينيان، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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وزير فرنسي يتوعد متظاهري السترات الصفراء بالاعتقال

قال لوران نونيز رئيس جهاز الأمن الداخلي بوزارة الداخلية الفرنسية، أمام الجمعية الوطنية الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية ستكون جاهزة للقيام باعتقالات جماعية إذا تحدى متظاهرون من (السترات الصفراء) الحظر المفروض على الاحتجاجات.

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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الكويت

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إلى الكويت، في مستهل زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الكويتيين وتشهد عقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأمريكي.

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حفتر يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي المستجدات المحلية والدولية

بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والوفد المرافق له، المستجدات على مختلف الأصعدة المحلية والدولية.

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بنجلاديش تحذر مواطنيها من خطورة السفر إلى أستراليا ونيوزيلندا

أصدرت بنجلاديش تحذيرات سفر إلى مواطنيها الذين يعيشون ويسافرون إلى أستراليا ونيوزيلندا، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية يوم الجمعة الماضي.

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الأسد: التنسيق المشترك مع روسيا من عوامل صمودنا في وجه الارهاب

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق في كافة المجالات خاصة العسكرية والسياسية كان من العوامل الحاسمة في صمود سوريا .

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