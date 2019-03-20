الإعلان عن الفائز بجائزة "أمير الشعراء".. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
ينظم اتحاد كتاب مصر، احتفالية كبرى للإعلان عن الفائزين بجائزة أمير الشعراء أحمد شوقي وقيمتها 200 ألف جنيه، وتمنح الجائزة -مزاوجة- لشاعرين كبيرين أحدهما من مصر والآخر من خارجها، ممن تتوافر فيهما سمات التفرد الإبداعي، والتفوق الشعرى.
تقام الاحتفالية التى تأتى بحضور عدد كبير من المبدعين والكتاب والمثقفين، يوم الخميس 21 مارس فى تمام الساعة الخامسة مساء.
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