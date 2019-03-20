"الإتجار في البشر واستعراض القوة في الزاوية الحمراء".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الحكم في محاكمة متهم باستعراض القوة والتجمهر بالزاوية الحمراء

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة "الشافعي. م"، لاتهامه مع آخرين -سبق الحكم عليهم- بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014، والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة.

تعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامح سعيد.

كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

محاكمة 44 متهمًا بتهمة الانضمام لتنظيم داعش

تنظر الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

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وجاء في التحقيقات: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرين ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير، ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولًا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة.

محاكمة تشكيل إجرامي بتهمة الإتجار في البشر

تبدأ اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة تشكيل إجرامي تخصص في الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة بهدف تحقيقهم مكاسب مالية.

تضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام كل من علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة، عامل بموقف سيارات، ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 سنة، جزار، وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة، 18 سنة، عامل بموقف سيارات، وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق، 19 سنة، عامل بموقف سيارات،في 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر، من بينهم الطفل بن لادن رجب وآخرين، بأن استخدموهم بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول .

أوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدي.

وقف المجني عليه الطفل بن لادن 16 سنة، أمام رامي مصطفي وكيل أول النيابة، يقول إنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والدة، اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة، وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون بإجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم، مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش كما اعتاد المتهمون على التعدي عليه وآخرين بالضرب، وإحداث إصابات ببعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء في حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال.

النقض تنظر طعون متهمي "أحداث سوهاج"

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث سوهاج.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.