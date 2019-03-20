شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحزاب المصرية» يدعم التعديلات الدستورية.. ويرد على التقرير الأمريكي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجتمع يعقد تحالف الأحزاب المصرية، الأربعاء، لمناقشة حشد الدعم والتأييد لمقترح تعديل الدستور، والرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصر.

يحضر الاجتماع المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ورئيس المكتب التنفيذي للتحالف، والمهندس تيسير مطر، المنسق العام للتحالف، ورؤساء الأحزاب أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف.

‏كان التحالف أعلن تأييده بالاجماع مقترح تعديل الدستور، ويشارك ممثلون عنه في جلسات الحوار والمناقشة التي تعقدها اللجنة التشريعية في البرلمان بخصوص مقترح التعديلات.