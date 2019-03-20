شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل محرك البحث «جوجل»، الأربعاء، بالذكرى الـ112 لميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي، بتثبيت صورتها على صدر صفحته الرئيسية.

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«العلايلي» ولدت 20 مارس 1907، في المنصورة، ثم انتقلت إلى للقاهرة، واحتفى شعراء ونقاد ذلك الوقت بشعرها، ما جعلها تستقر في العاصمة، وتوفيت 11 أبريل 1991.

قالت عن نفسها: «مثلي الأعلى منذ وعيت في الأدب أديبة الشرق النابغة مي زيادة، مثلي الأعلى في كفاحي الاجتماعي والوطني زعيمة النهضة النسائية هدى هانم شعراوي».

أضافت في مقولتها: «مثلي الأعلى في الشعر رائد الشعر الحديث ومؤسس جماعة أبولو الدكتور أحمد زكي أبوشادي، ورغم تأثري بهؤلاء فقد كان لي أسلوبي الخاص في كل كفاح قمت به بإلهام من الله».