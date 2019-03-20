شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفل محرك البحث «جوجل»، الأربعاء، بالذكرى الـ112 لميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي، بتثبيت صورتها على صدر صفحته الرئيسية.
«العلايلي» ولدت 20 مارس 1907، في المنصورة، ثم انتقلت إلى للقاهرة، واحتفى شعراء ونقاد ذلك الوقت بشعرها، ما جعلها تستقر في العاصمة، وتوفيت 11 أبريل 1991.
قالت عن نفسها: «مثلي الأعلى منذ وعيت في الأدب أديبة الشرق النابغة مي زيادة، مثلي الأعلى في كفاحي الاجتماعي والوطني زعيمة النهضة النسائية هدى هانم شعراوي».
أضافت في مقولتها: «مثلي الأعلى في الشعر رائد الشعر الحديث ومؤسس جماعة أبولو الدكتور أحمد زكي أبوشادي، ورغم تأثري بهؤلاء فقد كان لي أسلوبي الخاص في كل كفاح قمت به بإلهام من الله».
كانت هذه تفاصيل خبر «جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد الشاعرة المصرية جميلة العلايلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.