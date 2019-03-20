شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» توفد قافلة طبية إلى جيبوتي الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، إيفاد قافلة طبية وجراحية إلى جمهورية جيبوتي في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ مارس الجاري، بالتنسيق مع السفارة ووزارة الصحة في جيبوتي.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الخارجية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتقديم المساعدات ونقل الخبرات للدول الأفريقية الشقيقة، بالتعاون مع جامعة أسوان.
من المقرر أن تضم القافلة مجموعة من الأطباء في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة وطب وجراحة العيون والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، لتقديم الخدمات الطبية لأبناء الشعب الجيبوتي، فضلا عن نقل الخبرات للأطباء في البلد الشقيق.
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