شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الثانية لمنح طلاب المدارس جرعات ضد الديدان المعوية × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بالمدارس .
"الخليج 365" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول آليات تنفيذ الحملة فى المدارس حرصا على حياة الأطفال .
1- المرحلة الثانية من الحملة بدأت أمس وتستمر حتى 28 مارس .
2- المرحلة الثانية من حملة تجريع الطلاب ضد الديدان المعوية تشمل 11 محافظة، وتستهدف 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة بعقار "المبندازول 500 مجم".
3- الحملة تتضمن التوعية بأهمية النظافة الشخصية للأطفال والأسر على حدٍّ سواء، وتأكيد ضرورة غسل الأيدى، وتناول طعام صحى.
4- محافظات المرحلة الثانية هى: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.
5- العلاج من الديدان المعوية عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أى آثار جانبية.
6- الحملة مراقبة من ممثلى منظمة الصحة العالمية ويشرف عليها كبار الخبراء .
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