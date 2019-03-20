شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحذر: كوبرى ميت نما مهدد بالانهيار ويحتاج 4.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تشكيل لجنة فنية من حى غرب شبرا الخيمة لمتابعة الحالة الفنية لكوبرى ميت نما، المنضمة حديثًا لزمام حى غرب شبرا الخيمة، مشيرًا إلى أنه بالمعاينة الظاهرية التى تمت من قبل المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالحى، وجد هبوط ببلاطة الخرسانة وتآكل بحديد التسليح وظهور صدأ بالحديد وشروخ قد تؤدى إلى الانهيار.

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وأضاف "عبد الحليم"، لـ"الخليج 365"، أنه جرى التواصل على الفور مع مدير عام الرى بشبرا الخيمة، والذى أفاد بأن الكوبرى يقع عند الكيلو 2 منطى، ويتبع إدارة التوسع الأفقى برى الزقازيق، مشيرًا إلى أنه سبق وجرى إعداد مقايسة ابتدائية للإحلال والتجديد بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، لكن لم يتم تدبير تلك الاعتمادات، لذلك أوصى المهندسون المختصون بغلق الكوبرى حفاظًا على الأرواح والممتلكات لحين إحلال وتجديد الكوبرى.

وتابع المحافظ، أنه تمت مخاطبة قائد وحدة المرور بشبرا الخيمة ومدير هندسة رى قليوب، ومدير عام رى القليوبية لاتخاذ اللازم، وتم عمل محضر تنسيق بين حى غرب شبرا الخيمة وقسم مرور شبرا، وتم غلق الكوبرى حفاظًا على الأرواح لحين إحلال وتجديد الكوبرى، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء لسرعة البت فى الأمر والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لإحلال وتجديد الكوبرى.