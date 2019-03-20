مصر | صاحب محل يعتدي على عامل بسبب خلافات مالية في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صاحب محل يعتدي على عامل بسبب خلافات مالية في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث قسم المرج، القبض على صاحب محل لتعديه بالضرب على مواطن، لخلاف مادي، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة ، وجاري تحقيقات النيابة العامة.

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من رمضان "ح. ع" 24 عامًا، عامل في محل "فراشة" كائن بمنطقة عزبة النخل بدائرة القسم، ومقيم بمحافظة المنيا "مصاب بجرح سطحى بالجبهة وكدمة بالرأس" بتضرره من "هيثم م. م- سن 40"، صاحب محل، مقيم "بدائرة قسم شرطة المطرية)؛ لتعديه عليه بالضرب محدثاً إصابته المشار إليها وإكراهه على توقيع عدد 17 إيصال أمانة على بياض.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليه إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأنه نظراً لإكتشافه قيام المجنى عليه بالاستيلاء على عدد من المقاعد والأدوات الكهربائية من داخل المحل عمله فتعدى عليه بالضرب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه على بياض لاسترداد المسروقات.

وبإرشاد المشكو فى حقه تم ضبط 17 إيصالًًا أمانة مزيلين ببصمة وتوقيع المجني عليه داخل المحل، وبسؤال المجنى عليه إتهمه بإرتكاب الواقعة وأنكر واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.