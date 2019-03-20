أخبار مصر | بالأسماء.. تنازل وشطب 10 مرشحين على منصب النقيب العام بانتخابات "الصيادلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تنازل وشطب 10 مرشحين على منصب النقيب العام بانتخابات "الصيادلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أول أمس الاثنين، المدة المحددة من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة، لتقديم التنازلات من قبل المرشحين.

وقال الدكتور فتح الله الشرقاوي، رئيس لجنة تلقي الطلبات، إن إجمالى عدد التنازلات التى تلقتها اللجنة اليوم بلغ ٥٨ تنازلاعلى مقاعد النقابة العامة من إجمالي ١٥٨ مرشحًا.

وأوضح أن 8 من المرشحين تنازلوا عن ترشحهم على مقعد النقيب العام، من أصل 23 مرشحًا، وهم "أمل كمال حسين محمد، منى مصطفى محمد المهدى، محمد مهدى محمد الزعويلي، أيمن علي عثمان محمد، اشرف حامد المكاوي شعبان، علي مصطفى محمد عوف، ماهر اميل ثابت بشاي، منار مخائيل داود يوسف".

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وأشار إلى شطب اثنين من المرشحين لاستمرار ترشحهم على أكثر من مقعد وبينها مقعد النقيب دون أن يتنازل كلا منهم عن الترشح على أحد المقعدي، وهما وائل علي مزروع وحسن ابراهيم.

وبذلك يكون عدد المرشحين على منصب نقيب الصيادلة ١٣ مرشحا، وفى انتظار نتيجة الطعون.

وأوضح فتح الله، أن اللجنة ستعلن الكشوف الأولية للمرشحين يوم الخميس، على أن تبدأ فترة تقديم الطعون يوم الجمعة وحتى الأحد، وتعلن الكشوف النهائية يوم الخميس ٢٨ مارس.